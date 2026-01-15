Названы цели ВС РФ после освобождения восьми населенных пунктов

Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что после взятия новых населенных пунктов ВС РФ продолжат концентрироваться на Донбассе, а оттуда «волны разойдутся» на Запорожье и Харьковское направление. Об этом Дандыкин рассказал порталу Life.

Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов ранее сообщил, что за две недели января под контроль российских сил перешли восемь населенных пунктов. Он подчеркнул, что ВС РФ заняли более 300 квадратных километров территории.

Дандыкин отметил, что российская группировка войск «Днепр» приближается Запорожью. По его словам, внимание группировки сконцентрировано на Орехове - последнем крупном укрепленном районе ВСУ перед областным центром.

Военный эксперт добавил, что бои идут в Константиновке. Он назвал ее важнейшим городом Славянско-Краматорской агломерации. Также Дандыкин упомянул столкновения в районе Красного Лимана и Святогорска.