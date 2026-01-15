Стало известно о создании особой армии РФ для войны с НАТО

Россия подготовила специальную армию для войны с НАТО, и в том случае, если противостояние начнется, оно будет чрезвычайно жестоким. Такое мнение высказал политолог и бывший глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми, слова которого приводит Telegram-канал Пул №3.

Эксперт подчеркнул, что российская армия для войны с НАТО «готова, возможна не на 100%, но точно на 95%», и «очень быстро усиливается». При этом, по данным Кедми, военные действия в случае противостояния стран Североатлантического альянса и России не будут не похожи на то, что сейчас происходит на Украине.

«Война с НАТО будет совершенно другая, (…) она будет чрезвычайно жестока, чрезвычайно тяжела, с применением тактического ядерного оружия и тех средств, которые есть у нас. В результате этой войны те армии НАТО, которые будут там принимать участие, будут уничтожены. Не разгромлены, а уничтожены. Страны, которые вмешаются в эту войну, вся их военная промышленность будет уничтожена», - уверен он.

При этом Яков Кедми прогнозирует, что «огромнейший ущерб» будет нанесен Франции, Великобритании и Германии.

«И хваленная немецкая экономика, и те немецкие инженеры, которые останутся в живых, уедут в Соединенные Штаты», - считает он.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте предупредил о том, что страны-члены альянса могут стать «следующей целью России», призвав к быстрому увеличению расходов на оборону. А министр вооруженных сил Великобритании Эл Карнс заявил о том, что «тень войны нависла над Европой».