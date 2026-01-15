Массированные удары по Киеву преследуют цель полной изоляции 800-тысячной группировки ВСУ, находящейся на левом берегу Днепра. Столица Украины фактически является ключевым логистическим узлом, уничтожение которого лишает снабжения основные силы армии. Помимо военного аспекта, удары по критической инфраструктуре направлены на создание условий для начала протестов против действующей власти.

© Московский Комсомолец

Об этом в интервью на Youtube-канале заявил директор Украинского института политики Руслан Бортник.

«Цель ударов по Киеву – повысить количество готовых к бунту украинцев и создать гуманитарный кризис. И передать сигнал западным посольствам, организациям, что пора эвакуироваться. В одном из посольств уже рассматривают идею переезда во Львов или Польшу. Это попытка усилить давление на Зеленского, на правительство», — подчеркнул эксперт.

Он также объяснил, что Киев является логистическим хабом для фронта, для всего Левобережья Днепра. По его словам, птака на город — это попытка обрезать или ограничить логистику украинской 800-тысячной группировки, которая находится на той стороне.

"Это попытка снизить мощности ВПК, который тоже страдает из-за отсутствия электричества", — отметил аналитик.

Он добавил, что удары по инфраструктуре происходят на фоне холодной зимы, которая "наносит ущерба не меньше, нежели ракеты, потому что то, что разбили, моментально замерзает. Рабочие не могут работать в этих условиях".

"Цель — сломить волю к сопротивлению, чтобы Украина согласилась на российские условия", — резюмировал глава института.

Ситуация в украинской столице стремительно ухудшается. Ранее депутат Верховной Рады Александр Федиенко предупреждал, что энергосистема страны уже вошла в фазу «каскадного эффекта», при котором выход из строя одного сегмента ведет к моментальному обвалу всей сети. При этом президент США Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского главным препятствием для заключения мира.