Оснащенные ракетами дроны ВС РФ стали угрозой для F-16 и Mirage

Военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что российские дроны «Герань», получившие ракеты «воздух-воздух», создают угрозу для истребителей F-16 и Mirage. Об этом Кнутов рассказал «Аргументам и фактам».

Ранее украинские СМИ сообщили, что Россия начала оснащать обновленные беспилотники «Герань» авиационными ракетами класса «воздух-воздух». В статьях отмечалось, что дроны также получили вдвое более мощный двигатель, оптимизированную аэродинамику и увеличенную дальность полета.

«Ракеты «воздух-воздух» используют для поражения самолетов или вертолетов противника», - подчеркнул Кнутов.

Он заявил, что оснащенные ракетами дроны ВС РФ начали наносить удары по украинским МиГ-27, Су-27, F-16 и Mirage. Он подчеркнул, что один из самолетов ВСУ уже был поражен дроном «Герань».