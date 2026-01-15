«Ослепляют» ВСУ: военный эксперт раскрыл подробности новой тактики ВС РФ

Основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев заявил, что ВС РФ начали применять новую тактику «воздушного конвоя», «ослепляющую» ВСУ. Об этом эксперт рассказал «Аргументам и фактам».

В рамках этой тактики отряды пехоты работают под прикрытием двух дронов, находящихся в связке. В воздухе находится беспилотный самолет-разведчик, который выявляет дроны-разведчики ВСУ. Затем FPV-дрон уничтожает выявленные цели.

«Эта тактика очень хорошо показала себя. <…> Уничтожение именно дрона-разведчика «ослепляет» ВСУ на определенных участках в зоне СВО», - подчеркнул Кондратьев.

Газета Financial Times ранее рассказала, что новое российское подразделение «Рубикон» стало «бичом» операторов дронов ВСУ. Используя передовые инструменты и собственный парк дронов-охотников, эта группа ВС РФ обнаруживает, отслеживает и ликвидирует украинских операторов, прежде чем они успевают запустить дрон.

Украинские солдаты в беседе с FT назвали «Рубикон» своей главной проблемой. Журнал Forbes сообщал, что подразделение «Рубикон» быстро стало одной из самых эффективных сил в ДНР.