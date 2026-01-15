Отлов двух миллионов человек для ВСУ назвали «продлением агонии»

Военный эксперт, доктор социологических наук Александр Артамонов заявил, что ВСУ потерпят поражение даже в том случае, если будут пойманы два миллиона уклонистов. Об этом Артамонов рассказал News.ru.

Ранее министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что сотрудники военкоматов разыскивают около двух миллионов мужчин, уклоняющихся от службы в ВСУ. Еще 200 тысяч человек числятся как самовольно оставившие части.

«Теоретически такой резерв [в два миллиона - прим.ред.] у них существует, но насчет того, что практически эти люди представляют хоть какую-то военную ценность, я очень сильно сомневаюсь. Они уже уклонисты, они бежали», - подчеркнул Артамонов.

По его словам, чтобы появилась слаженность на поле боя, требуется полгода боевой работы в опытных частях. Эксперт подчеркнул, что пополнение ВСУ уклонистами «просто продлит агонию» украинской армии.