Отлов двух миллионов человек для ВСУ назвали «продлением агонии»

Мария Иванова

Военный эксперт, доктор социологических наук Александр Артамонов заявил, что ВСУ потерпят поражение даже в том случае, если будут пойманы два миллиона уклонистов. Об этом Артамонов рассказал News.ru.

© РИА Новости

Ранее министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что сотрудники военкоматов разыскивают около двух миллионов мужчин, уклоняющихся от службы в ВСУ. Еще 200 тысяч человек числятся как самовольно оставившие части.

«Теоретически такой резерв [в два миллиона - прим.ред.] у них существует, но насчет того, что практически эти люди представляют хоть какую-то военную ценность, я очень сильно сомневаюсь. Они уже уклонисты, они бежали», - подчеркнул Артамонов.

По его словам, чтобы появилась слаженность на поле боя, требуется полгода боевой работы в опытных частях. Эксперт подчеркнул, что пополнение ВСУ уклонистами «просто продлит агонию» украинской армии.