Белый дом назначил главу Международных сил в Газе

Генерал ВС США, командующий силами специальных операций Центрального командования Джаспер Джефферс назначен главой Международных сил в секторе Газа. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

© Газета.ru

По данным пресс-службы, Джефферс будет заниматься обеспечением безопасности, сохранением мира и созданием стабильной обстановки, свободной от терроризма.

«Генерал-майор ... Джефферс назначен командующим Международными силами по стабилизации (ISF), где он будет руководить операциями по обеспечению безопасности, поддерживать всеобъемлющую демилитаризацию и обеспечивать безопасную доставку гуманитарной помощи и материалов для восстановления», — говорится в публикации.

Трамп заявил о создании "Совета мира" по управлению сектором Газа

17 января газета Financial Times (FT) писала, что администрация президента США Дональда Трампа может рассматривать «совет мира» как замену Организации объединенных наций (ООН).

Ранее США объявили о выходе из ЮНЕСКО.