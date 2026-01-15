«Солнцепеки» сожгли опорные пункты ВСУ под Волчанском

В районе города Волчанск Харьковской области российские тяжелые огнеметные системы (ТОС-1А) «Солнцепек» уничтожили позиции ВСУ. Об этом пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на Telegram-канал «Северный ветер».

ВС РФ применили термобарические боеприпасы для уничтожения украинских опорных пунктов. Также из «Солнцепеков» были поражены позиции ВСУ возле села Старица.

Ранее в Минобороны сообщили, что российский противотанковый ракетный комплекс «Корнет» уничтожил склад боеприпасов ВСУ в Купянском районе Харьковской области. Склад был обнаружен во время воздушной разведки. К нему регулярно подъезжали грузовики для пополнения запасов.

Расчет «Корнета» выпустил по цели термобарический реактивный снаряд и поразил ее. В Минобороны отметили, что стрельба велась с расстояния в пять километров.