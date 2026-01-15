Новая тактика ВС РФ с использованием безэкипажных катеров (БЭК) "Сириус-82" в дельте реки Днепр может сильно затруднить положение вооруженных сил Украины, пишет польское издание Interia.

© Московский Комсомолец

Минирование Днепра может существенно затруднить действия ВСУ, которые пытаются осуществлять десантные операции, поделился своей точкой зрения автор публикации.

В статье речь идет о том, что в рядах военнослужащих вооруженных сил Украины впервые сталкиваются с такими беспилотникам.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об успешной операции в дельте Днепра в Херсонской области с применением безэкипажных катеров "Сириус-82". В российском военном ведомстве отметили эффективность использования БЭК.