На Западе забили тревогу из-за новой тактики ВС РФ
Новая тактика ВС РФ с использованием безэкипажных катеров (БЭК) "Сириус-82" в дельте реки Днепр может сильно затруднить положение вооруженных сил Украины, пишет польское издание Interia.
Минирование Днепра может существенно затруднить действия ВСУ, которые пытаются осуществлять десантные операции, поделился своей точкой зрения автор публикации.
В статье речь идет о том, что в рядах военнослужащих вооруженных сил Украины впервые сталкиваются с такими беспилотникам.
Ранее в Минобороны РФ сообщили об успешной операции в дельте Днепра в Херсонской области с применением безэкипажных катеров "Сириус-82". В российском военном ведомстве отметили эффективность использования БЭК.