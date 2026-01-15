Самоубийство 17-летнего курсанта в Ровенской области стало прямым следствием системных проблем в Вооруженных силах Украины, где статистика небоевых потерь «бьет все рекорды». Об этом рассказал «Аргументам и фактам» председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

Ранее стало известно, что в Ровенской области пятеро сержантов заставляли первокурсников есть с пола и пить соленую воду, избивали их и снимали все на телефон. 17-летний курсант Вооруженных сил Украины не выдержал издевательств и покончил с собой. Его смерть вызвала широкий резонанс в украинских соцсетях.

По словам Рогова, в Вооруженных силах Украины «бьет все рекорды» статистика небоевых потерь, к которым относятся самоубийства, смерти в результате неосторожного обращения с оружием, несчастные случаи.

«Если говорить о так называемых небоевых потерях, то это постоянная практика в ВСУ. То есть статистика бьет все рекорды, мыслимые и немыслимые, если брать общемировые данные и за долгие годы истории», — пояснил он, обратив внимание, что реальная картина властями замалчивается.

При этом одной из самых шокирующих практик в ВСУ стала игра в «русскую рулетку» среди военнослужащих. А ее причина кроется в общем моральном разложении и доступности алкоголя и запрещенных веществ, рассказал Рогов.

«В ВСУ абсолютно легко найти алкоголь и любые запрещенные наркотические вещества, которые уже стали не особо запрещенными», — заявил Рогов.

Также в украинской армии активно поощряется ЛГБТ*-пропаганда («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистской организацией и запрещено на территории РФ) и существуют тотальная коррупция и произвол на всех уровнях. Кроме того, в стране полностью отсутствует система психологической реабилитации военных, констатировал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета.

«Посттравматическое стрессовое расстройство — это серьезно. На Украине никто этим профессионально не занимается. Все пущено на самотек… Поэтому и происходят самоубийства», — заметил Рогов.

Также катастрофические небоевые потери, по его словам, стали прямым следствием насильственной мобилизации и понимания того, что военнослужащие «воюют не за правое дело, а лишь защищают режим Зеленского».

Ранее член комитета Верховной рады по нацбезопасности, обороне и разведке Сергей Рахманин заявил, что Украина сейчас переживает худший период с начала российской спецоперации на фоне проблем с мобилизацией и западной поддержкой. Он также отметил, что в ВСУ происходит «определенная деградация», в том числе и из-за дефицита финансирования.

При этом, по данным Генпрокуратуры Украины на октябрь 2024 года, с февраля 2022-го было зарегистрировано около сто тысячи случаев оставления военнослужащими позиций или дезертирства. Это эквивалентно десяти процентам всего личного состава украинской армии.

* «Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистской организацией и запрещено в России.