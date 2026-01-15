В США не исключили ударов крылатыми ракетами по Ирану

Американские военные располагают несколькими вариантами для возможного удара по территории Ирана, включая применение крылатых ракет и стратегической авиации. К такому выводу пришли журналисты в статье в Wall Street Journal (WSJ), оценивая сценарии эскалации напряжённости.

По данным издания, ключевым инструментом могут стать ракеты Tomahawk. Их запуск возможен с эсминцев ВМС США, которые уже дислоцированы в районе Ближнего Востока.

«Если президент США Дональд Трамп решит санкционировать удар по Ирану... Пентагон может отдать приказ о нанесении ударов ракетами Tomahawk с эсминцев, дислоцированных на Ближнем Востоке», — сообщает издание.

Параллельно Пентагон рассматривает возможность задействовать авиацию. Речь идёт как об истребителях, базирующихся в регионе, так и о тяжёлых бомбардировщиках. Последние способны выполнить задачу, вылетев с авиабаз на территории самих Соединённых Штатов.