Министр призвал ВМС США воевать прямо сейчас
Военно-морским силам (ВМС) США нужно действовать и рисковать сейчас уже так, будто бы Соединенные Штаты находятся в состоянии войны прямо сейчас, заявил министр Джон Фелан. Об этом сообщает издание Defense News.
По словам чиновника, ВМС должны уделять первостепенное значение скорости и готовности к риску, что позволит США оставаться в состоянии готовности к международному вооруженному конфликту.
Фелан отметил некоторые «глупые» методы, замеченные им на американских верфях, в частности, расположенные в сотням метров от сварщиков туалеты и складские помещения, и плохую парковку для желающих попасть в офис работников. Также шок у министра вызвало посещение одного из американских ракетных предприятий площадью более 23 тысяч квадратных метров, на котором утром работало всего 18 человек.
По его словам, конфликты могут вспыхнуть в любой момент, поэтому выражение «Я бы хотел» в таком контексте указывают на очень плохое отношение к складывающейся реальности.
В декабре издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что кандидат на пост главы ВМС США бизнесмен Джон Фелан, выдвинутый избранным президентом США Дональдом Трампом, вызывает беспокойство военных.