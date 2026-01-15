В Госдуме рассказали о новой волне мобилизации в 2026 году

Никаких предпосылок для проведения мобилизации в России в текущем году нет, даже если «коалиция желающих» решит отправить на Украину воинский контингент. Об этом «Абзацу» заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Частичная мобилизация была объявлена в России осенью 2022 года. По официальным данным, в армию тогда призвали около 300 тысяч человек, состоявших в запасе. После этого Россия перешла исключительно на добровольный принцип комплектования вооруженных сил в зоне спецоперации.

По словам главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, план по набору на контрактную службу в 2025 году был выполнен.

«Российские войска успешно выполняют поставленные задачи, поэтому никакой необходимости для какой бы то ни было мобилизации, кроме мобилизации сознания отдельных наших граждан, не просматривается», - отметил парламентарий.

Он также подчеркнул, что Россия способна разобраться без мобилизации даже с «коалицией желающих».

Напомним, что в начале января участники неформальной «коалиции желающих» согласовали декларацию о гарантиях безопасности для Киева. Франция, Британия и Украина подписали соглашение о размещении сил на украинской территории после завершения конфликта с Россией.