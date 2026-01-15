На Украине назвали цели ночной атаки по энергетической инфраструктуре

Российские войска в ходе массированной ночной атаки нанесли удары по энергетической инфраструктуре по всей Украине.

Цели ударов раскрыла в Telegram пресс-служба Минэнерго Украины.

«Ночью противник в очередной раз наносил удары по энергетической инфраструктуре страны. В результате чего потребители в Житомирской и Харьковской областях остались без электроэнергии», — говорится в публикации.

Отмечается, что сложнее всего ситуация с электроснабжением складывается в Киеве и Киевской области, ситуацию осложняют плохие погодные условия.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал мэра Киева Виталия Кличко за неготовность столицы к ударам по объектам энергетической инфраструктуры. По его словам, проблемы с перебоями электричества в городе должны решаться эффективнее.