Стала известна реакция бойцов СВО на возможное отстранение генерала Ахмедова

Офицеры Вооруженных сил России, которые учувствуют в специальной военной операции (СВО) на Украине, были очень рады возможному снятию генерал-лейтенанта Сухраба Ахмедова с должности. Отношение солдат к военному было крайне негативным.

Об этом сообщил неназванный бывший командир штурмовиков частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».

— Я не могу его характеризовать, потому что лично его не знаю, но знаю ребят-офицеров, которые служили под его началом. Мягко скажем, очень плохо к нему относятся. Все рукоплещут, — передает слова бойца «Царьград».

Об отставке Ахмедова 13 января сообщил член Общественной палаты России Владимир Рогов. Эту информацию подтвердил военный корреспондент Юрий Котенок. Министерство обороны пока официально не комментировало данные о снятии генерала с должности.

Новый глава ЧВК «Вагнер» Дмитрий Подольский с позывным «Салем», который лишился руки и ног на СВО, решил вернуться к работе. По словам военного, реабилитация после случившегося заняла у него около восьми месяцев. Он отметил, что мог прийти в себя быстрее, если бы не серьезная травма горла.