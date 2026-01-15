Армия РФ взяла под контроль еще одно село

Российские войска взяли под контроль село Святопетровка в Запорожской области и ведут наступление к северу от него. Об этом сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.

По его словам, в боевых действиях участвуют подразделения группировки войск «Восток».

««Восточный экспресс» продолжает крушить во фланг 3-й рубеж обороны противника уже между Жовтневым и Цветковым (севернее Петровки (Святопетровки), перешедшей под наш контроль)», - написал он.

При этом, по данным военкора, российские военные отражают контратаки противника западнее Братского и продолжают бои за Терноватое и в направлении Рождественского.

Ранее военкор Тимофей Ермаков заявил, что российские войска прорвались в село Павловка под Ореховом в Запорожской области. По его словам, ситуация на западном фланге Орехова «пришла в состояние серьезной динамики».