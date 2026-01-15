Германия отправила первую группу военных в Гренландию

Германия отправила в Гренландию 13 солдат для участия в военной миссии по защите острова от возможных действий США, сообщили СМИ.

Как пишет Bloomberg, Германия возглавит европейское военное присутствие на территории Гренландии после того, как встреча представителей Дании и Гренландии с вице-президентом США Дж. Д. Вэнсом и госсекретарём Марко Рубио не привела к разрешению разногласий.

По данным министерства обороны Германии, задача группы – «исследовать условия для возможного военного участия в поддержке Дании при обеспечении безопасности в регионе, например, в вопросах морского наблюдения».

Помимо Германии, к миссии присоединятся Франция, Швеция, Норвегия и Британия. Франция примет участие в совместных учениях, Швеция отправляет нескольких офицеров, Норвегия – двоих, а Британия – одного. Ожидается, что разведывательная группа прибудет в Нуук уже на этой неделе, чтобы подготовиться к учебным манёврам Arctic Endurance, которые в будущем станут регулярными.

Европейские делегации направлены в Гренландию по просьбе Дании. Это призвано продемонстрировать серьёзное отношение к вопросам безопасности и попытку ослабить угрозу возможного контроля острова со стороны США. Несмотря на скромное военное присутствие, страны ЕС стремятся показать свою готовность поддержать союзника.

Гренландия оказалась в центре внимания из-за стратегического расположения и богатых минеральных ресурсов. Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен отметил, что «в Арктике нужно делать больше» и добавил, что сейчас «мы ждём более сильных обязательств от США, и это парадокс».

По итогам переговоров стороны договорились создать рабочую группу для определения дальнейших шагов, однако США не отказались от требований о контроле над островом. Дональд Трамп подчеркнул, что Гренландия нужна «для национальной безопасности» и напомнил, что если США не увеличат присутствие, то это может сделать Россия или Китай.

Ранее сообщалось, что Германия может направить в Гренландию военных на этой неделе.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Дания не способна защитить Гренландию «двумя упряжками». Трамп также заявил, что Гренландия имеет стратегическое значение для строительства системы противоракетной обороны «Золотой купол».

Накануне министерство обороны Дании направило в Гренландию военную технику и передовой отряд, который готовится к приему более крупных сил армии и других подразделений оборонного ведомства.