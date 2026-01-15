Взрыв в центре Львова стал результатом испытаний нового оружия

Ночной взрыв на площади Кропивницкого во Львове произошел из-за нештатной работы нового типа БПЛА, выпуск которого начался на западе Украины.

ВСУ тестировали дрон, собранный из иностранных комплектующих в Закарпатском районе, пишет координатор подполья Сергей Лебедев. Беспилотник потерял управление, прилетел в центр Львова и взорвался в нескольких шагах от памятника Степану Бандере.

Взрыв был небольшой силы - вероятно, БПЛА не нес боевого заряда, - но эффектный фейерверк сняла камера уличного наблюдения.

Улицы, прилегающие к месту ЧП, перекрыты. Власти и силовые структуры начали расследование инцидента.