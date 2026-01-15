Великобритания направила одного офицера в Гренландию на фоне угроз Трампа

Великобритания отправила одного военнослужащего в Гренландию на фоне притязаний президента США Дональда Трампа на остров. Об этом сообщила газета The Independent.

В пресс-службе британского премьер-министра Кира Стармера отметили, что бойца отправили по просьбе Дании для участия в разведывательной группе в преддверии учений в Арктике.

— Мы разделяем обеспокоенность президента Трампа по поводу безопасности на крайнем севере. Это часть усилий стран НАТО и Объединенных экспедиционных сил по укреплению безопасности на крайнем севере, — заявили представители Стармера в беседе с газетой.

Вместе с тем стало известно, что Норвегия направит в Гренландию двух военнослужащих в качестве ответа на заявления президента США Дональда Трампа о намерении аннексировать остров.

15 января газета Bild сообщила, что первые военные из европейских страны прибыли в Гренландию. Первыми на территорию острова прибыли солдаты из Дании и Франции.

Гренландцы после заявлений Дональда Трампа о намерении аннексировать остров начали скупать продукты, продавать жилье и готовиться к переезду из-за опасения остаться без социальных льгот, которые гарантирует Дания.