Боец СВО выжил после сильного взрыва благодаря подарку матери

Боец специальной военной операции (СВО) выжил благодаря полученному от матери подарку — бронежилету. Об этом сообщает Telegram-канал «Теткино / Курск / Суджа / Коренево / Рыльск».

В зоне боевых действий рядом с мужчиной произошел взрыв. Амуниция, подаренная матерью в начале его службы, выдержала удар и спасла военнослужащего.

На опубликованной фотографии видно последствия попадания — несколько слоев бронежилета было пробито.

Ранее подарок ребенка спас жизнь другому бойцу спецоперации. Плюшевого тигренка солдату подарили в церкви. Вернувшись на фронт, он носил игрушку в кармане. Однажды, выронив талисман, боец наклонился за ним — это позволило ему избежать смерти.