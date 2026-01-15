Солдаты британской армии попались на употреблении кокаина
23 сапера 32-го инженерного полка 7-й бронетанковой бригады "Пустынные крысы" были уволены из рядов британской армии после сдачи положительного теста на наркотики. Об этом сообщает The Sun.
По его данным, общую проверку полка было решено провести после того, как один из военнослужащих был арестован за хранение кокаина. Пробы были взяты 20 декабря у 250 солдат. В результате положительный результат был выявлен почти у каждого десятого военнослужащего.
"Это масштабно. Аресты за наркотики становятся все более масштабными, но чтобы один полк потерял 23 человека за один раз - это почти неслыханно, - приводит The Sun комментарий источника из оборонного ведомства. - Полк насчитывает примерно 550 человек, то есть он теряет почти 5 % от общей численности обученного личного состава".
Согласно The Sun, за последние 8 лет не менее 7 тысяч военнослужащих британской армии были уволены за употребление наркотических веществ.