Солдаты британской армии попались на употреблении кокаина

23 сапера 32-го инженерного полка 7-й бронетанковой бригады "Пустынные крысы" были уволены из рядов британской армии после сдачи положительного теста на наркотики. Об этом сообщает The Sun.

© Российская Газета

По его данным, общую проверку полка было решено провести после того, как один из военнослужащих был арестован за хранение кокаина. Пробы были взяты 20 декабря у 250 солдат. В результате положительный результат был выявлен почти у каждого десятого военнослужащего.

"Это масштабно. Аресты за наркотики становятся все более масштабными, но чтобы один полк потерял 23 человека за один раз - это почти неслыханно, - приводит The Sun комментарий источника из оборонного ведомства. - Полк насчитывает примерно 550 человек, то есть он теряет почти 5 % от общей численности обученного личного состава".

Согласно The Sun, за последние 8 лет не менее 7 тысяч военнослужащих британской армии были уволены за употребление наркотических веществ.