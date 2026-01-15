В британской армии разразился скандал на фоне употребления наркотиков

В Великобритании разразился скандал в армейских кругах. Проверка в Королевской инженерной службе выявила 23 военнослужащих, употреблявших кокаин. Об этом сообщает газета The Sun.

Проверка была инициирована после того, как один из саперов был арестован за хранение наркотиков. В ходе расследования выяснилось, что запрещенные вещества употребляли сразу 23 военных из этого подразделения.

По информации издания, задержанные пытались оправдать свои действия тем, что «им было скучно». Примечательно, что подобная проверка проводилась в том же подразделении пять лет назад. Тогда наркотики были обнаружены у 19 военнослужащих.

Ранее также поступала информация о проблемах в армии Германии, пишет RT на русском. В бундесвере были зафиксированы случаи ношения нацистской формы, употребления наркотиков, угроз изнасилованиями и демонстрации гениталий женщинам-коллегам.