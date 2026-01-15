Стало известно о прорыве ВС России в районе Константиновки

Российские военные смогли выйти на юго-западную окраину города Константиновка. Об этом рассказал в своем Telegram-канале военный блогер Юрий Подоляка.

«В районе Константиновки, в принципе, мы вошли уже в западные окраины этого населенного пункта, вернее – в юго-западные окраины через Ильиновку», - пояснил он.

По информации военблогера развивается наступление и южнее Константиновки, подразделения ВС России зашли в поселок Бересток. Ведутся бои и в районе Веролюбовки.

Начальник Генштаба России Валерий Герасимов заявил ранее о том, что российские военные продолжают уничтожать подразделения украинской армии в Константиновке.

При этом, по его словам, наиболее упорные бои развернулись в зоне ответственности группировки войск «Центр», а командование Вооруженных сил Украины пытается остановить продвижение российской армии любыми способами, «не считаясь с потерями».