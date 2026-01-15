Новости СВО сегодня: удар «Корнета» и «свободная охота» ВС РФ

В Минобороны РФ сообщили об уничтожении склада ВСУ и военной техники под Купянском. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных к утру четверга, 15 января.

Удар «Корнета»

Российский противотанковый ракетный комплекс «Корнет» уничтожил склад боеприпасов ВСУ в Купянском районе Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. Украинский склад был обнаружен во время воздушной разведки. К нему регулярно подъезжали грузовики для пополнения запасов.

Расчет «Корнета» выпустил по цели термобарический реактивный снаряд и поразил ее. В Минобороны отметили, что стрельба велась с расстояния в пять километров.

Удар «Града»

Реактивные системы залпового огня «Град» уничтожили укрепленные позиции ВСУ в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны России. ВСУ оборудовали опорные точки и долговременные укрытия, используя подвалы и дворовые постройки как огневые позиции. На этих же позициях находились расчеты и точки запуска украинских беспилотников.

Воздушная разведка передала координаты целей артиллеристам. Все цели были поражены.

Уничтожение коптеров ВСУ

Операторы беспилотников ВС РФ уничтожили два тяжелых коптера ВСУ под Красноармейском, сообщили в Минобороны России. Украинские коптеры были поражены во время «свободной охоты» ударами FPV-перехватчиков.

Удар Т-80

Экипажи танков Т-80БВМ уничтожили пункты управления дронами и ликвидировали живую силу ВСУ на Харьковском направлении, сообщили в Минобороны РФ. Среди уничтоженных целей - замаскированный блиндаж и пункт управления дронами. Удары по целям наносились осколочно-фугасными снарядами с применением современных прицельных комплексов.

Операция под Купянском

Операторы FPV-дронов ВС РФ уничтожили технику и живую силу ВСУ в Купянском районе Харьковской области, сообщили в Минобороны России. Прямыми попаданиями FPV-дронов были поражены американская боевая бронированная машина HMMWV, бронеавтомобиль «Казак», несколько пикапов и наземных робототехнических комплексов на западном подступе к Купянску.

ВС РФ окружают ВСУ у Гуляйполя

Военкор Юрий Котенок заявил, что ВС РФ фактически взяли в оперативное окружение ВСУ в селе Жовтневое у Гуляйполя (Запорожская область). Об этом пишут «Аргументы и факты».

По данным военкора, российские войска обошли Жовтневое с юго-запада, выбив ВСУ из опорных пунктов и вышли к балке Гороховая. По его словам, чтобы завершить окружение, российским силам нужно взять по одному опорному пункту к северу и югу от балки.

Прорыв ВС РФ в Павловку

Военкор Тимофей Ермаков заявил, что российские войска прорвались в село Павловка под Ореховом в Запорожской области. Об этом сообщают «Аргументы и факты».

В сообщении отмечается, что ВС РФ взяли под контроль половину Павловки. По словам Ермакова, ситуация на западном фланге Орехова «пришла в состояние серьезной динамики».