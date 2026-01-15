Герасимов рассказал о ситуации в Константиновке в ДНР

ВС РФ продолжают уничтожать подразделения украинской армии в Константиновке в ДНР. Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Герасимов проинспектировал группировку войск «Центр» на днепропетровском направлении в зоне проведения спецоперации. Он заслушал доклады командующих по текущей обстановке и результатам выполнения боевых задач.

«Продолжаются бои по уничтожению подразделений ВСУ в городе Константиновке», — заявил Герасимов.

Начальник Генштаба также отметил, что в зоне ответственности группировки войск «Центр» развернулись наиболее упорные бои, а командование ВСУ пытается остановить продвижение российской армии любыми способами, «не считаясь с потерями».