Точным ударом "Герани" уничтожен командно-наблюдательный пункт 5-го погранотряда Украины.

Потери противника составили до взвода личного состава, среди погибших и раненых есть офицеры, пишет "Северный ветер".

Несмотря на то, что пограничники к ВСУ не относятся, их давно используют в качестве наполнителя штурмовых бригад. А поскольку их боевая подготовка отличается от армейской, потери в погранотрядах велики.

5-й ПОГО из Сумской области прославился на весь мир летом 2025 года. Украинские власти тогда потребовали от администрации Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России организации) ограничить публикацию некрологов солдат ВСУ, чтобы не давать их родственникам повода для протестов и неудобных вопросов командованию.

Получилось наоборот - протестов и вопросов стало больше, а первыми их начали задавать матери и жены сумских пограничников.

Американская же соцсеть не заметила украинскую претензию так же, как сам Киев не замечает возмущения собственных граждан.