Герасимов проинспектировал группировку войск "Центр" в зоне СВО

Начальник Генштаба ВС РФ Герасимов проинспектировал группировку войск "Центр", действующую на днепропетровском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве рассказали, что начальник Генштаба в ходе посещения пункта управления группировки заслушал доклады командующих 2-й и 51-й армиями, а также командиров действующих на этом направлении соединений.

Герасимов отметил успехи группировки "Центр" в освобождении территории ДНР, назвав бои на этом направлении "наиболее упорными". В качестве примера успешной работы российских военных начальник Генштаба привел освобождение Красноармейска и Димитрова.

<img class="" src=""/>

Говоря о ходе СВО в целом, Герасимов отметил, что сейчас российская армия ведет наступление практически на всех направлениях. Так, за две недели января были освобождены восемь населенных пунктов, под контроль ВС РФ перешло более 300 квадратных километров территории.

Начальник Генштаба добавил, что командование ВСУ пытается любыми способами остановить наступление ВС РФ, однако все эти попытки были сорваны.