ВС РФ сорвали планы ВСУ по остановке наступления российских военных

Командование ВСУ любыми способами, не считаясь с потерями, стремится остановить наступление ВС РФ, но эти планы сорваны.

Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов в ходе работы на пункте управления группировки войск "Центр".