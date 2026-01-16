Над регионами России ночью сбили 106 украинских БПЛА

Российская Газетаиещё 17

Средства противовоздушной обороны минувшей ночью уничтожили 106 украинских беспилотников, которые пытались атаковать цели на территории российских регионов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Над регионами России ночью сбили 106 украинских БПЛА
© Российская Газета

Согласно данным ведомства, наибольшее число дронов - 44 аппарата - российские военные перехватили над территорией Белгородской области.

Еще 22 БПЛА были сбиты над Рязанской областью. По 11 беспилотников уничтожили в небе над Ростовской и Воронежской областями.

Кроме того, семь БПЛА перехватили над территорией Курской области, по четыре - над Тульской и Волгоградской областями.

Наконец, по одному беспилотнику средства ПВО сбили над Крымом, а также над Орловской и Липецкой областями.