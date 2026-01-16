Над регионами России ночью сбили 106 украинских БПЛА

Средства противовоздушной обороны минувшей ночью уничтожили 106 украинских беспилотников, которые пытались атаковать цели на территории российских регионов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Согласно данным ведомства, наибольшее число дронов - 44 аппарата - российские военные перехватили над территорией Белгородской области.

Еще 22 БПЛА были сбиты над Рязанской областью. По 11 беспилотников уничтожили в небе над Ростовской и Воронежской областями.

Кроме того, семь БПЛА перехватили над территорией Курской области, по четыре - над Тульской и Волгоградской областями.

Наконец, по одному беспилотнику средства ПВО сбили над Крымом, а также над Орловской и Липецкой областями.