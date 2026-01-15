Появились подробности массированной ночной атаки ВСУ на регионы России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за ночь выпустили по российским регионам 34 беспилотника, большинство из которых были уничтожены над Ростовской областью. Эти подробности ночной массированной атаки появились в сообщении Министерства обороны России в Telegram.

Как рассказали в оборонном ведомстве, над указанным регионом система противовоздушной обороны нейтрализовала 19 дронов самолетного типа. Также атаке подверглись Брянская, Волгоградская, Белгородская, Курская и Воронежская области — над ними суммарно сбили 14 дронов.

Еще один беспилотник был нейтрализован над акваторией Азовского моря.

Днем ранее сообщалось, что Украина попыталась применить в зоне СВО редкую технику из секретной поставки.