В СК раскрыли количество украинских обстрелов российских регионов

С начала специальной военной операции (СВО) следователи зафиксировали 11 тысяч украинских обстрелов по 44 регионам России. Об этом в интервью ТАСС рассказал председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин.

В результате этих атак не выжили более тысячи мирных жителей, 39 из них дети. Ранения различной степени тяжести получили более пяти тысяч человек, среди которых 328 несовершеннолетних. По всем таким фактам возбуждены уголовные дела.

Ранее Бастрыкин сообщал, что более 370 украинских военных осуждены за преступления в Курской области.