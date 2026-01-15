Бывший советник главы Пентагона заявил, что западные страны не понимают, к какому результату стремится Россия в украинском конфликте. По его оценке, это мешает даже теоретическому завершению боевых действий.

© Московский Комсомолец

Экс-советник руководителя Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире одного из YouTube-каналов заявил, что Запад так и не сформулировал для себя, чего именно добивается Москва от окончания конфликта на Украине. По его словам, российская позиция сводится не к разрушению государства, а к прекращению боевых действий и формированию устойчивой, экономически жизнеспособной Украины.

Макгрегор отметил, что речь идет о сохранении украинской государственности при условии нейтрального статуса и отсутствия враждебности по отношению к России. Он подчеркнул, что именно такого результата Москва, по его мнению, добивается с начала конфликта.

В США заявили о начале новой фазы СВО

При этом эксперт указал, что Запад не готов обеспечить подобный исход. Причина, по его оценке, в большом числе участников, вовлеченных в украинский кризис. У каждой стороны — собственные интересы, из-за чего конфликт, как он выразился, продолжают поддерживать искусственно. Это, по его словам, приводит к утрате территорий, человеческих ресурсов и экономического потенциала Украины.

Состояние страны Макгрегор охарактеризовал как крайне тяжелое, отметив, что нынешнее положение оказалось значительно хуже прогнозов, которые делались в начале конфликта.

Ранее в Кремле заявляли, что неудачи на линии боевого соприкосновения должны подтолкнуть Киев к переговорам уже сейчас. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя также указывал на потери украинских подразделений и снижение их боеспособности.

До этого президент Владимир Путин в интервью индийскому СМИ заявлял, что дальнейшее развитие ситуации зависит от выбора Киева: либо российские войска возьмут под контроль удерживаемые территории силовым путем, либо украинские формирования покинут их самостоятельно, прекратив боевые действия.