При захвате командного пункта вооружённых сил Украины российские военнослужащие обнаружили ценные разведывательные материалы.

Как рассказал РИА Новости командир штурмового взвода группировки «Восток» с позывным «Мелкий», в помещениях штаба были найдены карты с нанесёнными позициями и опорными пунктами противника, телефон с информацией о его отходе, а также ноутбуки и аппаратура для управления беспилотниками, содержащие секретные данные о дронах ВСУ.

По словам собеседника, отход украинских бойцов был настолько поспешным, что они бросили не только технику, но и личные вещи, печати и документы. Вся обнаруженная информация была зафиксирована и передана командованию.

