Военный аналитик предрек катастрофу из-за отправки европейских войск на Украину

Европейские страны не смогут развернуть свои воинские контингенты на Украине, заявил военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала.

© Лента.ру

По его словам, Британия говорит о развертывании на Украине 7500 военных.

«А что будет, если случится то, что называется в народе "как гром среди ясного неба"? Кто придет на помощь этим 7500? Никто не придет. Все они погибнут», — предрек он.

Европа раскололась из-за идеи отправить военных на Украину

По мнению военного, через шесть месяцев Лондону придется подготовить еще 7500 для замены, но сделать этого он не сможет. Риттер добавил, что британские войска не готовы к боевому развертыванию, так как едва могут покинуть гарнизон. Аналитик выразил уверенность в скором распаде НАТО.

Ранее в Британии назвали условие отправки солдат на Украину.