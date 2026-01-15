Франция отправила военных в Гренландию

Франция направила военных в Гренландию для участия в учениях.

Об этом объявил глава Генштаба Вооруженных сил Франции генерал Фабьен Мандон на странице в соцсети X.

«Французские военнослужащие направляются в Гренландию для участия в учениях, организованных Данией совместно с нашими партнерами», — сообщил он.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж присоединится к другим европейским странам для проведения совместных учений в Гренландии на этой неделе на фоне угроз президента США Дональда Трампа по присоединению острова.