Сальдо заявил о подготовке ВСУ удара в Хорлах

Удар по кафе и гостинице в курортном поселке Хорлы на юге Херсонской области готовился заранее, заявил губернатор региона Владимир Сальдо. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, на это указывают несколько признаков. «Но все точные данные, установление цепочки командования, конкретных исполнителей и кураторов — это компетенция военных и специальных служб», — отметил он.

По словам политика, как только информация будет официально подтверждена, она будет доведена до общественности.

В ночь на 1 января текущего года украинские беспилотники атаковали кафе и гостиницу на побережье в Хорлах, где для празднования Нового года собрались около 100 человек. При атаке ВСУ были задействованы три дрона, один из них был с бомбой с зажигательной смесью. После попадания в здание начался сильный пожар.