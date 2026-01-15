Сальдо заявил о подготовке ВСУ удара в Хорлах

Lenta.ru

Удар по кафе и гостинице в курортном поселке Хорлы на юге Херсонской области готовился заранее, заявил губернатор региона Владимир Сальдо. Об этом пишет РИА Новости.

Сальдо заявил о подготовке ВСУ удара в Хорлах
© РИА Новости
По его словам, на это указывают несколько признаков. «Но все точные данные, установление цепочки командования, конкретных исполнителей и кураторов — это компетенция военных и специальных служб», — отметил он.

Сальдо заявил, что Херсон обязательно будет российским городом

По словам политика, как только информация будет официально подтверждена, она будет доведена до общественности.

В ночь на 1 января текущего года украинские беспилотники атаковали кафе и гостиницу на побережье в Хорлах, где для празднования Нового года собрались около 100 человек. При атаке ВСУ были задействованы три дрона, один из них был с бомбой с зажигательной смесью. После попадания в здание начался сильный пожар.