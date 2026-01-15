Журналист NewsNation: США перемещают на Ближний Восток авианосную ударную группу
США перемещают на Ближний Восток авианосную ударную группу из Южно-Китайского моря.
Об этом в X сообщила корреспондент американского телеканала NewsNation Келли Мейер со ссылкой на источник.
«США перемещают авианосную ударную группу из Южно-Китайского моря в зону ответственности Центрального командования», — указала она.
По её данным, на переброску потребуется около недели.
Ранее агентство Reuters сообщило, что европейские чиновники допустили военное вмешательство США в Иран в течение ближайших суток.