США перемещают на Ближний Восток авианосную ударную группу из Южно-Китайского моря.

Об этом в X сообщила корреспондент американского телеканала NewsNation Келли Мейер со ссылкой на источник.

«США перемещают авианосную ударную группу из Южно-Китайского моря в зону ответственности Центрального командования», — указала она.

По её данным, на переброску потребуется около недели.

Ранее агентство Reuters сообщило, что европейские чиновники допустили военное вмешательство США в Иран в течение ближайших суток.