В 2025 году на Украине было возбуждено более 250 тысяч уголовных дел по статьям за дезертирство и самоволку, заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Об этом пишут «Известия».

Он отметил: если раньше воинские части ежемесячно оставляли около 15-18 тысяч, теперь — 20 тысяч человек.

Раскрыто число дезертиров в ВСУ

«По данным украинской прокуратуры, за октябрь было заведено более 21 тысячи дел. То есть две трети ежемесячно собираемых территориальными центрами комплектования (ТЦК, аналог российских военкоматов) бойцов, которых отправляют сначала в учебные центры, а потом — на передовую, бегут», — подчеркнул он.

Ранее украинский журналист Владимир Бойко заявил, что ежедневно из рядов Вооруженных сил Украины (ВСУ) дезертируют более одной тысячи солдат.