В Копенгагене заявили о возможности размещения в Антарктике датского батальона

На фоне заявлений Вашингтона о Гренландии в Арктике может разместиться датский батальон численностью 600 человек. Об этом, ссылаясь на командующего сухопутными войсками Дании Петера Бойсена, сообщает журнал Atlantic.

По словам генерала, в составе вооруженных сил страны имеется способный к развертыванию в Арктике батальон, насчитывающий около 600 военнослужащих. Бойсен отметил, что способность Копенгагена действовать в Арктике усилится в соответствии с новыми правилами призыва, которые увеличат численность армии страны. Кроме того, в Дании ожидают, что союзники по Североатлантическому альянсу усилят свое присутствие в Гренландии.

Генерал подчеркнул, что для сохранения датского суверенитета над Гренландией необходимо физическое присутствие там войск, поэтому Копенгагену необходимо иметь подразделения, способные развертываться на острове в случае кризиса.

14 января глава МИД Гренландии Вивиан Моцфельдт заявила, что остров не хочет входить в состав США, но намерен укреплять сотрудничество с Вашингтоном.

5 января президент США Дональд Трамп заявил о планах его страны захватить территорию Гренландии, чтобы обеспечить свою национальную безопасность. Затем политик подчеркнул, что Соединенные Штаты «так или иначе» получат остров.

