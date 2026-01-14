США собирают в Красном море мощную группировку

Соединенные Штаты снова собирают в Красном море мощную группировку — в регион прибыл атомный авианосец CVN 71 Theodore Roosevelt, передает телеканал Sky News.

© Wikipedia

Кроме того, у США имеются на Ближнем Востоке три эсминца и по крайней мере одна подводная лодка с крылатыми ракетами Tomahawk.

По мнению обозревателей, США намереваются нанести по Ирану новые удары, возможно, даже более мощные, чем в июне 2025 года.

В Европе допустили атаку США по Ирану в ближайшие часы

Источник отметил, что вариант ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи в ходе американского удара не исключается.

Несколько нефтяных танкеров, которые должны были зайти в иранские порты, остановились в открытом море, пояснили журналисты.