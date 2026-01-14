ВСУ дронами атаковали энергообъект в ЛНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) дронами атаковали энергообъект в Луганской Народной Республике (ЛНР), сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В результате удара произошло возгорание на объекте, что привело к отключению электроэнергии в нескольких населенных пунктах Краснодонского и Свердловского муниципальных округов.

Накануне ВСУ атаковали Таганрог и Красносулинский район. Обстрел привел к повреждениям промышленного объекта, жилых домов и машин.