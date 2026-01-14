Британия вслед за США эвакуирует военных с авиабазы в Катаре

Великобритания эвакуирует своих военных с авиабазы в Аль-Удейд в Катаре. Об этом сообщает iPaper.

© ТК «Звезда»

Отмечается, что речь идет о части военнослужащих, а не о всем контингенте. Такое решение было принято в связи с эскалацией ситуации в регионе.

Ранее аналогичное решение приняли власти США. Они объяснили это тем, что в июне 2025 года Иран ударил именно по этой базе в ответ на действия Израиля.

Представители минобороны Британии отказались от комментариев, сославшись на безопасность своих военнослужащих.

Ранее иранское постпредство предрекло США провал в случае военной агрессии.