Военблогер показал вид с дрона на Красноармейск

Военный блогер Борис Рожин показал кадры Красноармейска (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР). Он опубликовал ролик в своем Telegram-канале.

Видео было снято при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА). На кадрах запечатлены виды на город после завершения в нем боевых действий.

На видео военблогера с беспилотника зафиксированы разрушения большинства многоэтажных зданий. Также дрон выполнил пролеты над несколькими улицами и аллеями Красноармейска.

1 декабря президент России Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск. Глава государства заслушал доклад начальника Генштаба Валерия Герасимова. Тот как раз доложил верховному главнокомандующему о взятии Красноармейска под контроль.