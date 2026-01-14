В Европе допустили атаку США по Ирану в ближайшие часы

Соединенные Штаты в ближайшие часы могут нанести удары по Ирану, пишет Reuters со ссылкой на европейских чиновников.

Ранее президент США Дональд Трамп сделал ряд жестких заявлений. В частности, он предупредил, что если власти исламской республики продолжат жестко подавлять беспорядки, то Вашингтон нанесет ряд ударов по Ирану.

Кроме того, американский лидер пообещал помочь участникам акций протеста. Он отметил, что «помощь уже близка».

Источники заметили, что США могут нанести удары в течение ближайших 24 часов.

«Два европейских чиновника заявили, что военное вмешательство США кажется вероятным, один сказал, что это может произойти в ближайшие 24 часа», — пояснили журналисты.

Израильский чиновник заявил, в свою очередь, что Трамп с высокой долей вероятности уже принял решение об ударе по Ирану.