Швеция направила своих военных в Гренландию

Швеция по просьбе Дании направила офицеров своих вооруженных сил в Гренландию, они будут готовиться к датским учениям на острове. Об этом сообщил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в соцсети Х.

© US Department of Defence/Flickr

«Сегодня в Гренландию прибывают офицеры шведских вооруженных сил. Они входят в состав группы из нескольких стран-союзников», — написал он.

Премьер отметил, что военные будут проводить совместные учения «Операция «Арктическая выносливость»».

5 января глава Белого дома Дональд Трамп заявил о планах США захватить территорию Гренландии, чтобы обеспечить свою национальную безопасность. Затем американский лидер подчеркнул, что его страна «так или иначе» получит остров.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отметила, что захват Гренландии может стать концом для НАТО, а премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что Гренландия не продается, а ее население не хочет становиться американцами.