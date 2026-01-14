Швеция направила своих военных в Гренландию
Швеция по просьбе Дании направила офицеров своих вооруженных сил в Гренландию, они будут готовиться к датским учениям на острове. Об этом сообщил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в соцсети Х.
«Сегодня в Гренландию прибывают офицеры шведских вооруженных сил. Они входят в состав группы из нескольких стран-союзников», — написал он.
Премьер отметил, что военные будут проводить совместные учения «Операция «Арктическая выносливость»».
5 января глава Белого дома Дональд Трамп заявил о планах США захватить территорию Гренландии, чтобы обеспечить свою национальную безопасность. Затем американский лидер подчеркнул, что его страна «так или иначе» получит остров.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отметила, что захват Гренландии может стать концом для НАТО, а премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что Гренландия не продается, а ее население не хочет становиться американцами.