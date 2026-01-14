Катар подтвердил вывод части персонала с авиабазы США

Часть персонала покинула авиабазу Аль-Удейд в Катаре, которую используют ВВС США, из-за эскалации напряженности в регионе. Об этом говорится в заявлении Международного медиаофиса эмирата в соцсети X.

В заявлении уточняется, что данные меры принимаются в связи с текущей региональной обстановкой. Власти подчеркивают, что продолжают принимать все необходимые меры для защиты критической инфраструктуры и военных объектов.

"Подобные меры принимаются в связи с текущей региональной напряженностью", — отмечается в заявлении.

До этого агентство Reuters писало, что власти Соединенных Штатов приняли решение вывести часть персонала с ключевых баз на Ближнем Востоке в качестве меры предосторожности на фоне напряженности в регионе.

11 января 2026 года телеканал CNN сообщил, что президент США Дональд Трамп рассматривает военные сценарии действий в отношении Ирана на фоне массовых протестов в стране. По данным этого СМИ, в последние дни хозяина Белого дома проинформировали о различных планах вмешательства — от возможных ударов до вариантов без военного вмешательства.