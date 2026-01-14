Военный эксперт рассказал, когда ВС РФ смогу взять контроль над Одессой

Военный эксперт Юрий Кнутов в интервью «Газете.Ru» обозначил вероятный сценарий развития событий на южном направлении. По его мнению, операция по взятию Одессы станет возможной лишь после установления полного контроля над Запорожьем.

«Если говорить объективно, операция по освобождению Одессы может произойти только после освобождения Запорожья, то есть сухопутным путем движение на Николаев и на Одессу», — подчеркнул Кнутов.

Аналитик считает, что в текущих условиях проведение морской десантной операции в районе Одессы маловероятно, так как основные усилия российской армии сосредоточены на полном освобождении территории Донбасса. Однако в стратегической перспективе такая задача, по словам эксперта, остается крайне важной для обеспечения долгосрочной безопасности черноморских рубежей страны.

Эксперт также отметил, что уже сейчас ВС РФ ведут работу по изоляции Одесского региона, нарушая логистические цепочки противника. Это делается с помощью дальнобойного оружия, а также беспилотников.

Главной целью этих ударов, по словам Кнутова, является создание условий, при которых регион станет малопригодным для транспортировки вооружений и материально-технического снабжения.