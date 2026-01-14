Кличко: в Киеве «самая сложная» ситуация с электричеством за все время конфликта

Мэр Киева Виталий Кличко в публикации в своем телеграм-канале рассказал о ситуации с электричеством и отоплением в украинской столице.

По словам киевского градоначальника, ситуация в столице Украины очень сложная. Он утверждает, что такого масштаба не было за четыре года полномасштабных боевых действий.

Кличко заявил, что по состоянию на текущий момент без отопления в Киеве продолжают оставаться около 400 домов. Согласно заявлению киевского мэра, частично отопление в домах появится к вечеру 14 января.

Как заметил глава украинской столицы, ситуация с энергоснабжением в городе также остается очень сложной. Он обратил внимание на то, что поврежденная энергосистема работает в аварийных условиях, в городе экстренно отключают электричество.

Кличко добавил, что жители Киева сейчас около трех часов со светом, и вплоть до десяти часов без электричества, а в некоторых местах света может не быть и дольше.