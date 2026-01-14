Министерство обороны Дании отправило в Гренландию "передовые силы", которые должны будут обеспечить прием на острове дополнительных войск, в том числе из других европейских стран. Об этом сообщает датский телеканал TV2.

"По информации TV2, передовые силы призваны продемонстрировать военное присутствие и подготовиться к учениям и логистике в преддверии прибытия дополнительных сил из Дании и других стран", - говорится в сообщении.

Предположительно, отправка войск на остров может быть сигналом американцам в преддверии запланированных на среду переговоров в Вашингтоне между вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, госсекретарем Марко Рубио и главами МИД Дании и Гренландии.

TV2 также указывает на то, что в понедельник вечером в Нууке приземлился самолет Challenger датских вооруженных сил, который, помимо прочего, используется для перевозки важных персон и представителей королевской семьи.