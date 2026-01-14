ВКС показали надписи на бомбах, сброшенных в отместку за Воронеж

Специалист по боевой авиации Fighterbomber опубликовал фото надписей на авиабомбах, использованных сброшенных на позиции ВСУ в качестве возмездия за атаку БПЛА на Воронеж.

© Российская Газета

На одном из боеприпасов черным маркером написано "За Воронеж, гады!" На другом "За Дину Дубинину!" Так звали 42-летнюю школьную учительницу, погибшую в результате налета украинских беспилотников.

Это не первые "именные" бомбы, посвященные атаке - ранее был опубликован снимок ФАБ-500 УМПК с тем же посвящением, "За Аоронеж". Другая бомба отправлялась ВСУ в качестве кары за отмененные из-за дронов гражданские авиарейсы.

Напомним, вечером 10 сентября Воронеж пережил массированную атаку украинских БПЛА самолетного типа. Минобороны сообщило о 17 сбитых беспилотниках.

Погибла женщина, еще три человека пострадали. Повреждены более 20 домов, десяток автомобилей и несколько нежилых строений.